De Spaanse oud-koning Juan Carlos I heeft maandag bekendgemaakt uit Spanje te vertrekken vanwege de onrust die is ontstaan door een corruptieonderzoek. De oud-monarch hoopt op deze manier rust te geven aan het koningschap van zijn zoon, koning Felipe VI, die al tijden onder druk staat vanwege zijn vader.

"Door bepaalde gebeurtenissen in mijn privéleven in het verleden en met het doel om Spanje te dienen, wil ik dat u uw functie in alle rust en kalmte kunt uitoefenen", schrijft de 82-jarige Juan Carlos in een brief aan zijn zoon.

"Geleid door mijn overtuiging om de Spanjaarden, de Spaanse instellingen en u als koning het beste te kunnen dienen, heb ik besloten uit Spanje te vertrekken."

Juan Carlos was tussen 1975 en 2014 koning van Spanje. Hij maakte zich populair bij de Spaanse bevolking, nadat hij het regime van Francisco Franco ontmantelde na diens dood en verschillende democratische hervormingen doorvoerde.

Onderzoek naar aannemen smeergeld

Het Spaanse hooggerechtshof begon in juni een onderzoek naar de voormalige Spaanse koning. Mogelijk ontving hij tijdens zijn periode als koning tientallen miljoen euro's aan Saoedisch smeergeld op buitenlandse rekeningen, dat hij vervolgens 'terug smokkelde' naar Spanje. Ook Zwitserse autoriteiten doen onderzoek naar dit corruptieschandaal waar de ex-koning mogelijk bij betrokken is.

Koning Felipe VI staat al lange tijd onder druk om actie te ondernemen tegen zijn vader en ook vanuit het Spaanse parlement kwamen vragen. Eerder besloot Felipe al afstand te doen van zijn toekomstige erfenis. Ook stopte hij de jaarlijkse toelage van Juan Carlos van bijna 200.000 euro.

De Spaanse oud-koning zal waarschijnlijk bij een berechting geen celstraf hoeven uit te zitten, omdat hij tot 2014 koninklijke immuniteit genoot. Hij kan dus alleen worden berecht voor misdaden die hij in de jaren daarna heeft begaan.

Juan Carlos heeft nooit inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het is nog niet bekend naar welk land hij zal vertrekken.