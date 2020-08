Het Vaticaan zegt maandag dat de gezondheid van de 93-jarige paus emeritus Benedictus XVI "niet bepaald zorgwekkend" is. Het Vaticaan reageert hiermee op berichtgeving eerder op de dag dat Benedictus ernstig ziek zou zijn.

Benedictus XVI, geboren als Joseph Ratzinger, zou volgens zijn biograaf ernstig ziek zijn geworden, zo meldde de Duitse krant Passauer Neue Presse. Benedictus XVI zou sinds hij is teruggekeerd na het afscheid van zijn broer in juli veel last hebben van wondroos. Het gaat om een ontsteking van de huid.

Het Vaticaan erkent dat de paus emeritus aan het herstellen is van een "pijnlijke maar niet ernstige" ziekte en dat hij verder normale gezondheidsklachten heeft die passen bij iemand van 93 jaar.

De biograaf zou Benedictus zondag hebben ontmoet en zegt tegen de Duitse krant dat de paus emeritus erg kwetsbaar is. "Zijn stem is momenteel nauwelijks hoorbaar."

De Duitser was paus van 2005 tot eind februari 2013, toen hij aftrad omdat zijn gezondheid snel achteruitging. Dat is ongewoon en gebeurde slechts twee keer eerder. Normaal gesproken blijven pausen aan tot hun overlijden.

Benedictus XVI woont in een voormalig klooster in de tuinen van het Vaticaan. Hij heeft onlangs Italië voor het eerst sinds zijn aftreden verlaten om in Beieren afscheid te nemen van zijn oudere broer die op 1 juli op 96-jarige leeftijd is overleden.