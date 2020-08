Bijna twee jaar na de instorting van de Morandi-brug in het Italiaanse Genua waarbij 43 mensen om het leven kwamen, is maandagavond de nieuwe brug ceremonieel geopend. Premier Giuseppe Conte noemde het bouwwerk eerder al een "symbool van een nieuw opkomend Italië".

De nieuwe kilometerslange brug is ontworpen door architect Renzo Piano en draagt de naam San Giorgio. In een interview met de Italiaanse krant Corriere della Sera vertelt Piano dat hij de brug met zijn 40 meter hoge elliptische pilaren zodanig heeft ontworpen dat het bouwwerk eruit zou zien als een schip in het mediterrane zonlicht. Daarmee wordt volgens hem recht gedaan aan het karakter van de havenstad.

Tijdens de ceremonie werden de namen van de slachtoffers voorgelezen waarna drie minuten stilte werd gehouden. Er waren echter geen nabestaanden aanwezig, schrijft het Italiaanse medium Ansa. Zij vonden het feestelijke karakter van de opening niet passen bij de tragedie.

Later deze week zal de nieuwe brug worden opengesteld voor verkeer.

Tijdens de ceremonie op de nieuwe brug vlogen vliegtuigen over die een rookspoor achterlieten in de drie kleuren van de Italiaanse vlag. (Foto: Pro Shots)

Door ramp kwam jarenlang wanbeheer en slecht onderhoud aan het licht

De oude brug stortte op 14 augustus 2018 in. Op dat moment reed er veel verkeer over de brug waardoor meerdere auto's en vrachtwagens zo'n 50 meter naar beneden vielen. In december van dat jaar werden de laatste op de brug achtergebleven voertuigen pas verwijderd, waarna in 2019 de ontmanteling van de brug begon. De overgebleven delen van de brug werden in juni 2019 tot ontploffing gebracht.

Door de ramp kwam jarenlang wanbeheer en slecht onderhoud onder de particuliere exploitant Autostrade per L'Italia aan het licht. Zo bleek dat bepaalde delen van de brug al 25 jaar niet waren onderhouden.