Het Poolse hooggerechtshof heeft maandag geoordeeld dat de presidentiële verkiezingen op 12 juli geldig waren. Ze resulteerden in een tweede termijn voor president Andrzej Duda. De oppositie tekende bezwaar aan.

De conservatieve Duda, gelieerd aan regeringspartij Recht- en Rechtvaardigheid (PiS), ontving in de tweede ronde van de verkiezingen 51,03 procent van de stemmen, een nauwe overwinning op zijn liberale tegenstander Rafal Trzaskowski van Burgerplatform (PO), die op 48,97 procent eindigde.

Volgens de PO, de grootste oppositiepartij, werd de stembusgang gekenmerkt door onregelmatigheden. Duda zou direct zijn gesteund door de regering en de staatsmedia. Bovendien zouden veel Polen in het buitenland hun stembiljetten te laat hebben ontvangen.

Een woordvoerder van het hoogerechtshof liet weten dat het team van Trzaskowski er niet in slaagde enig bewijs te leveren voor die aantijgingen. De rechters erkenden wel dat de verschillende kandidaten niet elk dezelfde toegang tot de media hadden.

93 klachten gegrond verklaard

Naast de klachten van de oppositie, tekenden 780 anderen, voornamelijk individuele burgers, bezwaren aan. Het hooggerechtshof oordeelde dat de klachten in 93 gevallen gegrond waren, maar dat dit geen effect op de einduitslag van de verkiezingen had.

De rechters benadrukten hoe belangrijk het was om de verkiezingen te houden, nadat die al eens waren uitgesteld vanwege de coronapandemie.

De zaak was de eerste grote kwestie waar het Pools hooggerechtshof zich over boog, nadat in mei een nieuwe voorzitter naar voren werd geschoven door regeringspartij PiS.