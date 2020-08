Paus emeritus Benedictus XVI (93) is ernstig ziek geworden, schrijft de Duitse krant Passauer Neue Presse maandag op basis van zijn biograaf. Benedictus XVI zou sinds hij is teruggekeerd na het afscheid van zijn broer in juni veel last hebben van wondroos. Het gaat om een ontsteking van de huid.

De biograaf zegt tegen de krant dat de paus emeritus erg kwetsbaar is. "Zijn stem is momenteel nauwelijks hoorbaar."

Benedictus XVI, geboren als Joseph Aloisius Ratzinger, wil begraven worden in het voormalige graf van zijn voorganger paus Johannes Paulus II. Dat bevindt zich in de crypte in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Het lichaam van Johannes Paulus II is na zijn heiligverklaring naar een nieuwe rustplaats in de basiliek gebracht.

De Duitser was paus van 2005 tot eind februari 2013, toen hij aftrad omdat zijn gezondheid snel achteruitging. Dat is ongewoon en gebeurde slechts twee keer eerder. Normaal gesproken blijven pausen aan tot hun overlijden.

Benedictus XVI stond bekend om zijn conservatisme. Zo noemde hij het homohuwelijk een jaar voor zijn aftreden een "bedreiging voor de wereldvrede".