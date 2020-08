27 oppositiepartijen in Venezuela hebben zondag in een gezamenlijk manifest aangekondigd de parlementsverkiezingen in december te boycotten. Daarmee verzetten ze zich naar eigen zeggen tegen de "dictatoriale strategie" van de socialistische partij PSUV van president Nicolás Maduro.

De verkiezingen die op 6 december gepland staan, zouden door de PSUV gemanipuleerd worden. Daarom zeggen de partijen dat meedoen aan de verkiezingen zou neerkomen op meewerken aan de strategie van Maduro's partij.

"Venezuela, een land dat zich in een humanitaire crisis bevindt en slachtoffer is van een crimineel en onderdrukkend dictatorschap, verdient vrije, democratische en transparante verkiezingen", stellen de oppositiepartijen in het manifest.

Onder meer Voluntad Popular, de partij van oppositieleider en zelfverklaard interim-president Juan Guaidó, Acción Democrática en Un Nuevo Tiempo ondertekenden het manifest.

In 2018 werd de herverkiezing van Maduro om dezelfde reden ook al geboycot. Na de verkiezingen wierp Guaidó zich op als interim-president. Hij wordt erkend door tientallen landen, waaronder de VS en de Europese Unie, maar zijn oppositiebeweging is er niet in geslaagd Maduro af te zetten. De Venezolaanse president wordt gesteund door onder meer de strijdkrachten.

De boycot kan ertoe leiden dat de oppositiepartijen hun meerderheid in de Asamblea Nacional verliezen. Dit verzwakt mogelijk ook de positie van Guaidó.