De Amerikaanse astronauten Bob Behnken en Doug Hurley zijn na ruim twee maanden aan boord van het internationale ruimtestation ISS geland in de Golf van Mexico. Ze landden in de ruimtecapsule Crew Dragon van ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Het is de allereerste keer sinds de jaren zeventig dat er een een commerciële ruimtecapsule van Amerikaanse makelij op zee landt. Ook was het de eerste keer sinds 2011 dat Amerikaanse astronauten vanaf eigen bodem opstegen.

De val van de Crew Dragon werd op bijna 5,5 kilometer hoogte afgezwakt met behulp van grote parachutes. Het duurde ongeveer negentien uur totdat de ruimtecapsule de atmosfeer van de aarde binnentrad. Behnken en Hurley worden met schepen door SpaceX opgepikt.

Over de weersomstandigheden bestond wat twijfel. Even leek het of de tropische storm Isaias, die momenteel richting Florida trekt, voor hoge golven op zee zou gaan zorgen. Uiteindelijk bleek dat niet zo te zijn.

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van ondernemer Elon Musk, ontwikkelt in opdracht van de Amerikaanse regering een eigen ruimteprogramma en deze ruimtevlucht gold als een eerste echte test voor het bedrijf.