Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zondag het reisadvies voor Sint-Maarten aangescherpt naar code oranje (alleen noodzakelijke reizen). Het ministerie besloot vakantiereizen naar het eiland af te raden vanwege de stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus.

Het ministerie roept mensen op niet naar Sint-Maarten reizen tenzij dat absoluut noodzakelijk is. Reizigers vanuit Sint-Maarten wordt geadviseerd veertien dagen in quarantaine te gaan. Voor Aruba, Bonaire en Curaçao geldt code geel (let op, veiligheidsrisico's).

Op Sint-Maarten zijn meer besmettingen bevestigd dan in de andere delen van het Caribische deel van het Nederlandse koninkrijk. Het gaat om 128 besmettingen en vijftien overleden coronapatiënten. Vorige week kondigde Curaçao een negatief reisadvies voor Sint-Maarten af.

Het virus heeft de toerismesector, een belangrijke inkomstenbron van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten, volledig doen stilvallen. Een financieel noodpakket moet de eilanden ondersteunen.

Tot nu toe is het echter niet gelukt een akkoord over de noodsteun te sluiten, omdat de eilanden het niet eens zijn met de voorwaarden die het Nederlandse kabinet stelt.