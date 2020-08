De Amerikaanse marine heeft zondag de zoektocht naar zeven mariniers en de schipper van een gezonken amfibisch aanvalsvoertuig gestaakt. De marine gaat ervan uit dat ze niet meer in leven zijn.

De marine zegt dat er nog "slechts een hele kleine kans" is dat de vermiste zeven mariniers en de schipper nog in leven zijn. Na een zoektocht van ruim veertig uur werd zondag besloten de operatie te staken, meldt de marine via Twitter.

Het voertuig zonk donderdag tijdens een training voor de kust van het Californische eiland San Clemente.

Er zal nog wel worden gezocht naar het voertuig om dit te bergen. De marine is begonnen met een onderzoek naar het ongeluk.

Tijdens het incident waren in totaal zestien mensen aan boord van het voertuig. Zeven mariniers zijn gered en het lichaam van één bemanningslid is geborgen. Twee van de geredde mariniers zijn in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. De andere acht inzittenden zijn nog altijd vermist.