Het aantal bosbranden in het Braziliaanse Amazoneregenwoud is in juli met 28 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Braziliaanse onderzoeksinstituut INPE zondag.

Het instituut van de Braziliaanse overheid dat onderzoek naar en vanuit de ruimte doet, registreerde in juli 6.803 bosbranden in het Amazoneregenwoud. Dat is het grootste aantal branden in een julimaand in drie jaar tijd. Dat komt neer op een stijging van 28 procent ten opzichte van juli 2019, toen 5.318 bosbranden werden waargenomen.

Experts zijn bezorgd over de stijging, omdat normaal gesproken pas in augustus een periode met veel bosbranden begint. Ze vrezen dat Brazilië in deze maand net zo zwaar zal worden getroffen als in augustus 2019, toen het instituut 30.900 bosbranden telde. Dat was het grootste aantal branden in een augustusmaand in twaalf jaar tijd.

De experts geven de Braziliaanse regering deels de schuld van de bosbranden, omdat die te weinig zou inbrengen tegen de plannen van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Hij wil delen van het Amazonegebied ontbossen om zodoende de economie te stimuleren. Daarnaast is het dit jaar uitzonderlijk droog in het gebied.

Halverwege juli heeft de regering wel ontbossing in bepaalde gebieden tijdelijk verboden, maar volgens de expert is deze aanpak niet effectief. "We kunnen op basis van de data tot eind juli concluderen dat de acties van de regering om bosbranden en ontbossing te voorkomen weinig effect hebben", zegt Carlos Nobre, een wetenschapper van de universiteit van São Paulo.

In juli en augustus ontstaan er gewoonlijk veel bosbranden in de Amazone, omdat dan een drogere periode aanvangt.