Een Brits parlementslid en voormalig minister is zaterdag gearresteerd, nadat hij is beschuldigd van onder meer verkrachting. Dat meldt de Britse krant The Sunday Times.

De naam van het parlementslid is niet bekendgemaakt. Wel is bekendgemaakt dat het gaat om een man van in de vijftig, die lid is van de Conservatieve Partij van de Britse premier Boris Johnson.

Het parlementslid wordt door een vrouw van in de twintig beschuldigd van verkrachting, aanranding en het dwangmatig uitoefenen van controle. Zaterdagavond is hij op borgtocht vrijgelaten. Hij moet zich halverwege augustus opnieuw melden.

De vrouw zou een voormalig medewerker van het parlement zijn. Nadat ze tot seks gedwongen werd, zou ze naar het ziekenhuis hebben gemoeten.

De Londense politie meldt dat het vrijdag op de hoogte werd gesteld van vier verschillende incidenten die tussen juli 2019 en januari 2020 zouden hebben plaatsgevonden, toen de twee een relatie hadden. Er is een onderzoek ingesteld.