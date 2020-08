In de Indiase staat Punjab zijn in enkele dagen tijd zeker 86 personen om het leven gekomen nadat zij illegaal geproduceerde drank hadden geconsumeerd, schrijft BBC News op basis van Indiase autoriteiten. 25 personen die mogelijk betrokken zijn bij de productie van de drank, zijn aangehouden.

De regionale regering van Punjab signaleerde deze week dat tientallen personen om het leven waren gekomen door vergiftiging. De regionale minister van Gezondheid, Amarinder Singh, startte daarom een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek naar hoe de personen om het leven waren gekomen.

Uit rapporten van de politie blijkt dat de drank in bulk werd verkocht aan cafés en lokale gemeenschappen. De illegaal geproduceerde dranken zijn populair vanwege de lagere prijs en het hogere percentage alcohol.

Agenten vielen zaterdag meer dan honderd huizen binnen en hebben talloze hoeveelheden van de vermoedelijke drank in beslag genomen.

In illegaal geproduceerde dranken wordt vaak methanol aangetroffen, schrijft BBC News. Daarmee is snel sprake van sterke drank. Methanol kan echter in kleine hoeveelheden al fataal zijn, of leiden tot blindheid en ernstige leverschade.