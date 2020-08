In Papoea-Nieuw-Guinea is een vliegtuig neergestort omdat het te zwaar belast was met cocaïne. Het vliegtuig was volgens de Australische politie op weg naar Australië.

Het vliegtuig stortte vrijwel direct na het opstijgen in Papoea-Nieuw-Guinea neer. Volgens de autoriteiten was het kleine toestel te zwaar beladen vanwege de ruim 500 kilo aan cocaïne die erin was verstopt.

De politie stelt dat de gevonden cocaïne een waarde heeft van 80 miljoen Australische dollar, ongeveer 48 miljoen euro. Het is daarmee een van de grootste drugsvangsten ooit in de geschiedenis van Oceanië.

"Het ziet er naar uit dat criminelen in hun hebzucht het vliegtuig te zwaar beladen hebben met de drugs. Dat is waarschijnlijk de reden dat het is neergestort", aldus de politie in een verklaring.

De piloot van het toestel overleefde de crash en wist in eerste instantie uit handen van de politie te blijven. Later gaf hij zichzelf alsnog aan bij de politie.

Vanwege hun mogelijk betrokkenheid bij de smokkelpoging zijn nog vijf mannen opgepakt in de Australische staten Queensland en Victoria. De politie zou hen al langer op het spoor zijn, maar met de verdenking van drugssmokkel nu een concrete aanleiding hebben om ze te arresteren. De mannen zouden banden hebben met de Italiaanse maffia.