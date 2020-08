In de eerste helft van dit jaar werden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar bijna de helft minder neushoorns gestroopt in Zuid-Afrika. Toch werden nog steeds 166 neushoorns illegaal gedood.

Vorig jaar werden in de eerste zes maanden 316 neushoorns gedood, meldt Barbara Creecy, de Zuid-Afrikaanse minister van Milieu.

De afname is volgens Creecy te danken aan de maatregelen om het coronavirus in Zuid-Afrika in te dammen. Zo werden natuurparken (grotendeels) gesloten en werd het internationale vliegverkeer deels stilgelegd.

Nu de coronamaatregelen langzaam weer worden versoepeld, waarschuwt de minister voor een mogelijke toename van stroperij.

Vraag vanuit Aziatische landen

De meeste vraag naar de neushoorns komt vanuit China en Vietnam. De hoorn van neushoorns wordt daar als medicijn of statussymbool gebruikt en wordt in de meeste gevallen als poeder verkocht.

Vietnam besloot vorige week om de handel in wilde dieren per direct aan banden te leggen in verband met het coronavirus.

Zuid-Afrika telt zo'n achttienduizend witte neushoorns, ruim 85 procent van de wereldwijde populatie. Het land probeert het stropen van neushoorns al jaren aan te pakken.

Er werden dit jaar tot dusver 23 mensen vervolgd voor het stropen van de dieren. Op het doden van neushoorns staan lange celstraffen in Zuid-Afrika.