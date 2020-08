Voor de vierde week op rij demonstreerden zaterdag duizenden Russen in de Oost-Russische stad Khabarovsk. Ze eisen de vrijlating van gouverneur Sergei Furgal, die in Moskou wordt vastgehouden op verdenking van betrokkenheid bij meerdere moorden.

De aanhouding van Furgal zorgt al weken voor onrust in de regio in het verre oosten van Rusland, op ruim zesduizend kilometer van Moskou.

Hoewel er zaterdag opnieuw werd gedemonstreerd, lag de opkomst een stuk lager dan eerdere weken. Lokale autoriteiten schatten de opkomst op 3.500 mensen, eerdere weken kwamen er nog rond de tienduizend demonstranten af op de protesten.

Er was voor de demonstratie van zaterdag geen toestemming gegeven door de autoriteiten. Toch greep de politie niet in.

'Aanhouding politiek gemotiveerd'

Volgens de demonstranten is de aanhouding van Furgal politiek gemotiveerd. Hij maakt deel uit van de ultranationalistische LDRP, een oppositiepartij van de huidige Russische president Vladimir Poetin. De LDRP versloeg de partij van Poetin verrassend bij de verkiezingen van 2018.

Russische autoriteiten stellen dat de vijftigjarige Furgal betrokken was bij meerdere moorden in 2004 en 2005, maar volgens de demonstranten is zijn aanhouding politiek gemotiveerd. De gouverneur heeft de aantijgingen van Moskou ontkend.