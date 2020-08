Op Franse snelwegen richting met name het zuiden ontstond zaterdagochtend al vroeg vertraging door vakantieverkeer. De topdrukte was aangekondigd: het was de eerste zwarte zaterdag van het jaar.

Rond 12.00 uur stond er volgens de Franse verkeerspolitie in totaal 760 kilometer file op de Franse wegen. Dat is 2 kilometer minder dan op de eerste zwarte zaterdag van vorig jaar, meldt de ANWB.

Op de Route du Soleil (A6/A7) tussen Vienne en Orange was de vertraging aan het einde van de ochtend opgelopen tot 3,5 uur, aldus de ANWB. Op de A10 van Parijs naar Tours en Orléans moest het verkeer zaterdagochtend vroeg twee uur lang aanschuiven.

De eerste files op zwarte zaterdag ontstaan volgens de ANWB vaak al rond 5.00 uur. Niet alleen op de wegen in en richting het zuiden, maar ook op de A20 bij Limoges en de A75 bij Clermont-Ferrand in Midden-Frankrijk staat het verkeer veel oponthoud te wachten.

De ANWB adviseerde Nederlandse vakantiegangers die de ergste drukte willen vermijden om zaterdag pas na 10.00 uur te vertrekken. "Nog beter is het om zondag pas op weg te gaan."

Ook drukte richting andere Europese vakantiebestemmingen

Ook op andere Europese wegen richting populaire vakantieoorden stond het zaterdag al vroeg vast. Aan de noordkant van de Gotthard-tunnel, een berucht knelpunt in Zwitserland, was het rond 7.30 uur anderhalf uur filerijden, aldus de ANWB. Pas rond 14.00 uur loste de file daar op.

Ook in Duitsland, Italië en Oostenrijk waren vakantiegangers al vroeg vertrokken. In Duitsland ontstonden de grootste knelpunten in het zuiden: rond München en in de richting van Oostenrijk en Slovenië.

In Oostenrijk lijkt de A11 ter hoogte van de Karawanken-tunnel "deze zomer bijna op een parkeerplaats", zegt de ANWB. Het grootste verkeersinfarct bevindt zich sinds zaterdagochtend echter tussen Salzburg en de Sloveense grens. De extra reistijd liep daar op tot maar liefst vijf uur.

In Italië zijn veel vakantievierders onderweg naar de Adriatische kust. Op de A1 tussen Milaan en Modena bedroeg de vertraging zaterdagochtend vroeg al bijna twee uur. Ook rond de grote meren in Noord-Italië en richting de Middellandse Zee moet het verkeer rekening houden met topdrukte.