De politie in Hongkong is op zoek naar zeker zes prodemocratische activisten die zich momenteel in het buitenland bevinden, meldt BBC News vrijdagavond. De politie zou de activisten willen arresteren omdat ze de nieuwe veiligheidswet hebben overtreden.

Een aantal prominente activisten van de prodemocratische groep Demosisto verlieten Hongkong begin juli, nadat de nieuwe veiligheidswet daar werd aangenomen. Mogelijk heerste er vanwege de wet angst om te demonstreren. Demosisto werd enkele uren na de inwerkingtreding van de wet ontbonden.

De activisten bevinden zich nu in verschillende westerse landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk. Een van de gezochte activisten, Nathan Law, liet eerder al vanuit het buitenland weten dat hij verdergaat met zijn activisme.

De politie van Hongkong zou de activisten nu willen arresteren. Volgens de Chinese staatszender CCTV roepen de activisten op tot afscheiding van China. Ook worden ze verdacht van het samenspannen met buitenlandse machten.

Het Chinese volkscongres nam de omstreden veiligheidswet, waardoor Peking meer invloed krijgt in Hongkong, begin juli unaniem aan. De wet stelt China in staat om harder op te treden tegen oppositiepolitici en activisten.

Bij een veroordeling op basis van de veiligheidswet kunnen de activisten een levenslange gevangenisstraf opgelegd krijgen.