De doodstraf voor Dzhokhar Tsarnaev, de man die tijdens de marathon van Boston in 2013 met zijn broer een aanslag pleegde waarbij drie personen om het leven kwamen en meer dan 250 personen gewond raakten, is teruggedraaid. Dat is vrijdag, vijf jaar na het oorspronkelijke vonnis, in hoger beroep besloten, schrijven Amerikaanse media.

Volgens het gerechtshof heeft de rechter van dienst in 2015 buiten beschouwing gelaten dat juryleden ernstige vooroordelen konden hebben. Tsarnaev stond terecht in Boston, iets waar zijn advocaten tegen hadden geprotesteerd.

De dertig lopende aanklachten tegen de man zijn volgens het gerechtshof gegrond. Een nieuwe jury moet zich nu over de straf voor de inmiddels 27-jarige Tsarnaev buigen. Hem kan opnieuw de doodstraf opgelegd worden.

Tsarnaev liet zeven jaar terug bij de finish van de marathon van Boston twee bommen ontploffen. Vermoedelijk was de aanslag georganiseerd door zijn broer, die door agenten enkele dagen later werd doodgeschoten bij een schietpartij.

Advocaten van Tsarnaev pleiten voor een levenslange gevangenisstraf, omdat hun cliënt niet het brein achter de aanslag was. Door de Amerikaanse justitie werd Tsarnaev weggezet als een "koelbloedige moordenaar die zijn vonnis met weinig emotie accepteerde".