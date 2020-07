Documenten die zijn vrijgegeven in de rechtszaak van Jeffrey Epsteins vermeende handlanger Ghislaine Maxwell, tonen aan dat Epstein geprobeerd heeft om de Engelse prins Andrew seks te laten hebben met een minderjarig meisje, schrijft The Guardian vrijdagavond. Het is niet duidelijk of de ontmoeting heeft plaatsgevonden.

Het document stamt uit een rechtszaak van 2015, die draaide om Epstein, Maxwell en Virginia Giuffre, een vrouw die claimt door zowel Epstein, Maxwell als Andrew te zijn misbruikt.

Volgens de Britse krant heeft Epstein op zijn privé-eiland in de Amerikaanse Maagdeneilanden een ontmoeting georganiseerd. Het meisje dat Andrew moest verleiden tijdens een grootschalige sekspartij, moest naderhand rapporteren aan Epstein wat er was gebeurd, schrijft The Guardian. Op die manier kon Epstein 'belastend materiaal' verzamelen.

Het is niet duidelijk om welk meisje het gaat. In het rapport wordt zij aangemerkt als Jane Doe, een Engelse naam waarmee anonieme personen worden aangeduid.

'Andrew wilde gunstige deal sluiten voor Epstein met justitie VS'

Andere documenten zouden aantonen dat prins Andrew geprobeerd heeft om een voor Epstein voordelige deal te sluiten, als de multimiljonair zou bekennen dat hij tientallen minderjarige meisjes heeft misbruikt.

De Britse prins ontkent met klem alle aantijgingen en heeft ook de beschuldiging van Giuffre weggewoven. Bronnen die dicht bij prins Andrew staan vertellen aan The Guardian dat ook zij denken dat hij er niets mee te maken heeft.

Vrijdag werden nog meer documenten vrijgegeven in de rechtszaak van Maxwell. Zo mogen advocaten onder meer een e-mailcorrespondentie tussen Epstein en Maxwell inzien en is een 350 pagina's tellende getuigenis van Giuffre gepubliceerd, gepaard met politieonderzoeken en het gegevens uit het logboek van Epsteins privévliegtuig.