In de zaak rondom Ghislaine Maxwell, de vermoedelijke handlanger van Jeffrey Epstein, zijn extra documenten uit een zaak die in 2015 speelde vrijgegeven. De documenten bevatten e-mailcorrespondentie tussen Epstein en Maxwell en een een 350 pagina's tellende getuigenis van Virginia Giuffre, een vrouw die claimt dat zij door zowel Epstein als Maxwell seksueel misbruikt is.

Verder zijn politieonderzoeken en gegevens uit het logboek van Epsteins privévliegtuig bekendgemaakt.

Giuffre heeft tegenover Amerikaanse media verklaard dat zij door Maxwell "gerekruteerd" werd en vervolgens gedwongen werd tot seksuele activiteiten. De Amerikaanse zou seksueel misbruikt zijn op Epsteins landgoederen in New York, Palm Beach en de Caribische eilanden.

Uit de vrijgegeven mailcorrespondentie blijkt volgens BBC News onder meer dat Epstein in eerdere jaren wél contact had met Maxwell, wat zijn vermeende handlanger tot dusver ontkende. Zo zou Epstein haar onder meer hebben geschreven dat zij "niets verkeerd" deed.

Advocaten van Maxwell probeerden de openbaarmaking van documenten tegen te gaan. Twee documenten worden mogelijk maandag pas vrijgegeven. Een van de bestanden bevat een verklaring van Maxwell uit 2016 over haar seksleven.

Maxwell riskeert celstraf van 35 jaar

De vertrouweling van Epstein wordt officieel verdacht van het lokken van meisjes voor de multimiljonair. Epstein werd tot zijn overlijden vervolgd voor het seksueel misbruiken van tientallen meisjes, die mogelijk door Maxwell verleid en vervoerd zijn naar Epsteins landgoed. Maxwell riskeert een gevangenisstraf van om en nabij de 35 jaar.

Een verzoek om op borgtocht vrijgelaten te worden, werd door de rechter afgewezen vanwege het "dreigende vluchtgevaar". Maxwell claimt onschuldig te zijn.