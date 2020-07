De aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen in Engeland worden voor zeker twee weken uitgesteld vanwege de hoge toename van het aantal coronabesmettingen, aldus de Britse premier Boris Johnson vrijdag tijdens een persconferentie.

De versoepelingen stonden gepland voor 1 augustus en daarmee zouden casino's, bowlingbanen, theaters en muziekpodia weer opengaan. Ook zouden er weer bruiloften met een maximum aantal van dertig mensen mogen plaatsvinden.

"Het spijt me echt heel erg, maar we kunnen het risico gewoon niet nemen", aldus Johnson over de uitgestelde versoepelingen in Engeland. Ook worden vanaf 8 augustus mondkapjes verplicht in bioscopen, musea, gebedshuizen en kunstgalerijen.

Volgens Chris Whitty, hoofd van de medische instanties van Engeland, zit er weinig rek in de versoepelingen van de coronamaatregelen zonder dat dat meer besmettingen oplevert. "We hebben waarschijnlijk de limiet bereikt van wat we kunnen doen om de samenleving open te stellen", aldus Whitty.

'Waarschuwingslampje op het dashboard'

Hoewel er nog niet gesproken wordt van een tweede golf aan besmettingen, ziet Johnson de recente toename van besmettingen wel als een "waarschuwingslampje op het dashboard" voor een eventuele lockdown van het land.

In heel het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 300.000 besmettingen vastgesteld en bijna 46.000 mensen overleden die besmet waren met het virus.

Donderdag werden vanwege een groot aantal besmettingen de coronamaatregelen aangescherpt voor een gebied met meer dan drie miljoen inwoners in Noord-Engeland. In het gebied zouden veel inwoners zich niet aan de coronamaatregelen houden en volop met andere huishoudens optrekken.