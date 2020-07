De graafwerkzaamheden bij een volkstuin in het Duitse Hannover zijn woensdagavond beëindigd, meldt het Duitse dagblad Bild. De politie verrichte de werkzaamheden in het kader van de zaak-Madeleine McCann.

Uit beelden van woensdag bleek dat een stuk grond werd uitgeplozen met speurhonden en een graafmachine.

De grond werd volgens BBC News in het jaar van de verdwijning van het Britse meisje gehuurd door de hoofdverdachte in de zaak.

Over de resultaten van het onderzoek in Hannover wil het Duitse openbaar ministerie niet ingaan. Ook is niet bekend of er naar bewijsmateriaal of naar een lichaam werd gezocht.

Volgens Bild werd bij het tuinhuisje een kelder aangetroffen. Het Duitse openbaar ministerie wilde niet ingaan op vragen van NU.nl over dit gerucht.

Of op dezelfde plek nog verder wordt gezocht, is nog niet bekend.