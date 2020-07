Een deel van de federale ordetroepen die vanwege demonstraties in Amerikaanse stad Portland zijn gestationeerd, zal vanaf donderdag vertrekken, zo laat de gouverneur van Oregon Kate Brown dinsdag weten via Twitter.

"Na gesprekken met vicepresident Mike Pence en anderen heeft de overheid ermee ingestemd federale troepen uit Portland terug te trekken", zo zegt Brown. "Ze hebben zich gedragen als een bezetter en geweld gebruikt".

Een deel van de troepen blijft nog in de stad om monumenten en gebouwen te beschermen, aldus de minister van Binnenlandse Veiligheid Chad Wolf.

'Buitenproportioneel opgetreden tegen demonstranten'

Gouverneur Brown stelde al eerder dat de troepen buitenproportioneel hebben opgetreden tegen demonstranten in de stad en noemde hun aanwezigheid "politiek theater". In video's die op internet verschenen zijn, gebruiken militairen geweld om demonstranten aan te houden. Ook zouden de ordetroepen traangas inzetten.

De ordetroepen werden begin juli naar Portland gestuurd, nadat president Donald Trump een decreet had ondertekend dat Amerikaanse monumenten en gebouwen in de stad moet beschermen.

Al weken komen duizenden demonstranten samen bij een rechtbank in de Amerikaanse stad. Het gebouw werd daarbij beklad met graffiti.

Aanleiding voor de demonstraties is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die overleed nadat een politieagent bijna negen minuten lang zijn knie in zijn nek had geduwd.