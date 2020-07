De Verenigde Staten halen 6.400 in Duitsland gestationeerde Amerikaanse militairen terug. Nog eens 5.400 andere soldaten worden overgeplaatst naar andere Europese landen, maken Amerikaanse autoriteiten woensdag bekend. Er worden enkele miljarden dollars uitgetrokken voor de verhuizing, schrijft persbureau AP dinsdag op basis van defensieminister Mark Esper.

Binnen enkele jaren moeten de troepen elders zijn gestationeerd. President Donald Trump heeft al meermaals gezegd de troepenmacht in Duitsland te willen verkleinen, omdat de NAVO-bondgenoot niet voldoende geld zou vrijmaken voor defensiedoeleinden.

NAVO-lidstaten moeten minstens 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie besteden. In de afgelopen jaren benadrukte Trump dat NAVO-partners hun defensie-uitgaven moesten verhogen.

Na de overplaatsing huisvest Duitsland nog 35.000 Amerikaanse troepen. De VS gebruikt militaire basissen in Duitsland om militaire missies in het Midden-Oosten en Afrika te coördineren.

Soldaten gaan onder meer naar Polen, Italië en België

Persbureau AP schrijft dat het gros van de soldaten voortaan is gestationeerd in Polen Italië en België. Het laatstgenoemde land neemt ook een belangrijke militaire Amerikaanse basis over die nu nog in het Duitse Stuttgart ligt.

Esper vertelde in gesprek met AP dat de overplaatsing binnen enkele maanden van start zal gaan. De minister noemde de operatie "van groot belang" om plannen van Rusland te kunnen dwarsbomen. Daarnaast moet de herplaatsing van troepen de aanwezigheid van de VS nabij de Zwarte Zee en Oostzee vergroten.

Vanuit de Republikeinse partij klonk kritiek op het plan van Trump om troepen weg te halen uit Europa. 22 Congresleden uit Trumps partij schreven in een brief dat de operatie de invloed van Rusland in Europa vergroot. De Republikeinen redeneren dat de wereldmacht zich agressiever zal opstellen als de VS zich terugtrekt.