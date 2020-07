De Duitse politie is in het kader van de zaak-Madeleine McCann nog altijd bezig met graven in een volkstuin in de buurt van Hannover. Op beelden is te zien dat het stuk grond wordt uitgeplozen met speurhonden en een graafmachine. De grond werd volgens BBC News in het jaar van de verdwijning van het Britse meisje gehuurd door de hoofdverdachte in de zaak.

Het Duitse openbaar ministerie wil nog niet veel vertellen over waarnaar wordt gezocht. De woordvoerder wil niet zeggen of naar het lichaam van het meisje of bewijsstukken wordt gezocht.

Volgens het Duitse dagblad Bild is woensdag op het terrein een kelder aangetroffen. Het zou gaan om een ruimte onder een schuur die er eerder stond. De woordvoerder van het openbaar ministerie zegt tegen NU.nl niet op dit gerucht te willen ingaan.

Volgens Britse media was het stuk grond slechts een paar maanden in 2007 in handen van Christian Brückner, de eerder veroordeelde kindermisbruiker die nu in deze zaak wordt verdacht.

Maddie verdween in 2007 op driejarige leeftijd van een vakantieresort in de Algarve, waar ze met haar ouders op vakantie was.