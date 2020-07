De Duitse politie graaft voor de tweede dag op rij in een volkstuin in de buurt van Hannover. Een woordvoerder van het Duitse Openbaar Ministerie (OM) zei eerder dat het gaat om handelingen in het onderzoek naar de verdwijning van de Britse Madeleine McCann, maar wilde verder nog geen details geven.

Het is verder niet bekend of er naar het lichaam van het meisje wordt gezocht of dat het gaat om een zoektocht naar andere bewijsmiddelen.

De Duitse politie maakte onlangs bekend dat ze Christian Brückner verdenkt in de zaak. Hij is een veroordeelde kindermisbruiker die ten tijde van de verdwijning van het meisje in Portugal was.

McCann verdween in 2007 op driejarige leeftijd van een vakantieresort in de Algarve, waar ze met haar ouders op vakantie was. Haar ouders waren even verderop uiteten en zijn zelf ook een tijdlang verdachten geweest in het onderzoek.

De Duitse politie heeft de zaak officieel aangemerkt als moordonderzoek, omdat gedacht wordt dat McCann niet meer in leven is.