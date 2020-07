Canada stelt een openbaar onderzoek in naar gebeurtenissen rondom de dodelijkste schietpartij ooit in het land, die in de nacht van 18 op 19 april 22 mensen het leven kostte. Dat schrijft CBC News woensdag. Vorige week kondigde de regering een onafhankelijk, maar niet openbaar onderzoek aan, wat veel kritiek opleverde van onder andere nabestaanden en politici.

"Canada verdient het om antwoorden te krijgen op de vraag hoe deze tragedie kon gebeuren", aldus de minister van openbare veiligheid Bill Blair, die het openbare onderzoek dinsdagavond aankondigde.

De Canadese overheid kondigde afgelopen donderdag aan een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen van die nacht. Daarvoor werd een driekoppig team aangesteld, dat onderzoek moest gaan doen naar de gebeurtenissen die nacht, het handelen van de politie en het opvangen van de slachtoffers.

Er was onder meer veel kritiek op het handelen van de politie, die de bevolking van het gebied via Twitter waarschuwde over de actieve schutter, in plaats van hiervoor het provinciale noodalarmsysteem te gebruiken. De schutter werd pas na een twaalf uur durende klopjacht doodgeschoten.

64 Politie Canada twaalf uur lang op zoek naar dader massaschietpartij

Nabestaanden en politici wilden openbaar onderzoek naar gebeurtenissen

Het eerder aangekondigde onderzoek stuitte echter op veel kritiek bij onder andere de nabestaanden. Bij een soortgelijk onderzoek zouden zij niet door de onderzoekers als getuigen mogen worden opgeroepen, en blijft het verzamelde bewijsmateriaal achter gesloten deuren.

Ook verschillende politici lieten weten behoefte te hebben aan een openbaar onderzoek. "Als er een moment is om te luisteren naar inwoners van Nova Scotia en de genomen stappen ter heroverwegen, dan is dat nu", zei premier Sean Fraser in een reactie.

Het eerder aangestelde team blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek.

De 51-jarige Wortman opende in de nacht van 18 op 19 april het vuur in de stad Portapique in de Canadese provincie Nova Scotia. Gekleed in een politie-uniform en rijdend in een op een politiewagen lijkende auto maakte hij op meerdere plekken in de provincie slachtoffers. Het motief van Wortman is nog steeds niet bekend.