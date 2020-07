In 2019 is een recordaantal van 212 milieuactivisten om het leven gebracht, blijkt woensdag uit het jaarlijkse rapport van de Britse mensenrechtenorganisatie Global Witness. Sinds het klimaatverdrag van Parijs in 2015 zijn elke week gemiddeld meer dan vier milieuactivisten vermoord.

Dat schrijft The Guardian. De meeste slachtoffers vielen in Colombia (64) en de Filipijnen (48). In Europa telde de organisatie de minste slachtoffers: twee Roemeense boswachters werden vermoord omdat ze zich verzetten tegen de houtkap in het land.

Het grootste deel van de moorden bleef onbestraft benadrukt Global Witness. Daarnaast schat de organisatie dat het werkelijke aantal vermoorde milieuactivisten waarschijnlijk vele malen hoger ligt, omdat niet alle moorden als zodanig worden gedocumenteerd.

Vooral onder de mensen die zich verzitten tegen de mijnbouw zijn veel slachtoffers gevallen, blijkt uit het rapport. Er vielen ook slachtoffers onder milieuactivisten die zich verzetten tegen landbouw, houtkap en misbruik van het milieu door criminele groeperingen.