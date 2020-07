Een Nederlandse jongen van dertien jaar oud is dinsdag in Zwitserland omgekomen bij een val van 50 meter hoogte. Ook een 47-jarige Zwitser is bij de val om het leven gekomen, melden Zwitserse media.

Het ongeval vond plaats in Montreux, toen de Zwitser en de Nederlandse jongen een berg beklommen in het gebied Col de Jaman.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Wel is vastgesteld dat de man en de jongen met een klimtouw met elkaar verbonden waren.

Een getuige zag het ongeval gebeuren en heeft direct de hulpdiensten ingeschakeld. De toedracht van de val wordt onderzocht.