De Duitse politie is in het onderzoek naar de verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann sinds dinsdagochtend aan het graven in een tuin in de buurt van Hannover. Het gebied is volledig afgezet, zo schrijven Duitse media.

Details over waarom op deze locatie wordt gezocht, worden niet gegeven. Er is volgens onder meer de Hannoversche Zeitung een graafmachine ingezet.

Het kind verdween in 2007 van een vakantieresort in Portugal, waar ze met haar ouders op vakantie was. Haar ouders waren even verderop uit eten en zijn zelf ook een tijdlang verdachten geweest in het onderzoek.

Christian Brückner, een veroordeelde kindermisbruiker die op dit moment in de cel zit, werd recent aangemerkt als hoofdverdachte. De afgelopen weken hebben meerdere zoektochten plaatsgevonden. Zo speurde de Portugese politie in putten.

De Duitse aanklager heeft eerder tijdens een persconferentie al gezegd dat vermoed wordt dat de peuter niet meer in leven is. De zaak wordt officieel behandeld als een moordzaak.