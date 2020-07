De Amerikaanse president Donald Trump vecht de vrijgave van zijn belastingaangiftes opnieuw aan. Zijn advocaten hebben de rechtbank in New York maandag gevraagd een dagvaarding hierover ongeldig te verklaren omdat er sprake zou zijn van "intimidatie" en "kwade trouw".

Een openbaar aanklager in New York wil Trumps financiële boekhouding inclusief zijn belastingaangiftes inzien om erachter te komen of de president zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare zaken. Het gaat om acht jaar aan documenten van zowel Trump als zijn bedrijven.

Trump probeert te voorkomen dat hij zijn belastingaangiften moet delen, terwijl hij tijdens de presidentsverkiezingen in 2016 beloofde deze openbaar te maken. Presidenten maken deze gegevens doorgaans altijd vrij, volgens een oude traditie.

Het Hooggerechtshof oordeelde begin juli dat de aanklager het recht heeft om de documenten in te zien. Trump is volgens het hof tijdens zijn presidentschap niet vrijgesteld van strafrechtelijke vervolging, maar hij mag de dagvaarding wel aanvechten. Trumps advocaten vragen de rechtbank nu de dagvaarding ongeldig te verklaren.

De aanklager begon zijn onderzoek na berichten over de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels door Trumps toenmalige advocaat Michael Cohen. De aanklagers willen weten of de president of een van zijn bedrijven de transactie heeft gedefinieerd als "juridische kosten".