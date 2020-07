De grote bosbranden die het afgelopen jaar in Australië woedden, hebben bijna drie miljard dieren gedood of ontheemd. Dat blijkt uit een recent wetenschappelijk onderzoek van tien wetenschappers van vijf verschillende universiteiten, dat is ingezien door The Guardian.

Zo'n 143 miljoen zoogdieren, 180 miljoen vogels, 51 miljoen kikkers en 2,5 miljard reptielen zijn getroffen door de bosbranden, schatten de wetenschappers. Een deel van de dieren is om het leven gekomen in de vuurzee; andere dieren werden getroffen door een tekort aan voedsel en water of waren door de bosbranden een makkelijke prooi voor roofdieren.

De wetenschappers baseren hun schatting op een gebied van 11,46 miljoen hectare. Om het aantal getroffen zoogdieren te berekenen, gebruikten de onderzoekers data over het voorkomen van elke diersoort in het gebied en de dichtheid daarvan.

Chris Dickman, een van de betrokken onderzoekers, zegt tegen The Guardian dat het om een "conservatieve" schatting gaat. Zo kon het aantal getroffen ongewervelde dieren, vissen en schildpadden niet worden berekend doordat de hiervoor benodigde data ontbraken.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Volgens topman Dermot O'Gorman behoren de bosbranden tot "de grootste rampen in het dierenrijk in de moderne geschiedenis", zo zei hij in gesprek met The Guardian.

69 Luchtbeelden tonen omvang bosbranden nabij Sydney

Bosbranden veroorzaakten voor miljarden aan schade

Australië ging in december en januari gebukt onder grote bosbranden die nog tot maart van dit jaar veel schade veroorzaakten in onder meer de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales. De gevolgen van deze branden zijn enorm en de schade loopt in de miljarden. 3.500 woningen werden verwoest en 451 mensen kwamen om het leven.

Eerdere ruwe schattingen spraken ook al van grote gevolgen voor het dierenrijk. Terwijl de branden nog in het gebied woedden, werd al gesproken over 480 miljoen dode dieren. Bij dit soort schattingen werden de indirecte gevolgen van de bosbranden voor de dieren echter nog niet meegenomen.

In recente onderzoeken kan een betere inschatting gemaakt worden van de indirecte gevolgen van de bosbranden. Zo bleek eind vorige maand dat de bosbranden het leefgebied van koala's zodanig hebben beperkt, dat de dieren binnen dertig jaar uitsterven als de Australische autoriteiten niet ingrijpen. In sommige regio's ging door de bosbranden meer dan 81 procent van de leefomgeving van het dier in vlammen op.