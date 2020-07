Zes burgemeesters in de Verenigde Staten hebben zich maandag gewend tot het Congres voor hulp bij het blokkeren van de federale ordetroepen die president Donald Trump naar de steden wil sturen. Volgens de burgemeesters zorgt de aanwezigheid van de ordetroepen juist voor toenemende spanningen bij de antiracismedemonstraties in de steden.

De inzet van de federale ordetroepen is daarnaast illegaal zonder toestemming van de lokale overheden, stellen de burgemeesters.

"We roepen de hulp in van het Congres om duidelijk te maken dat deze acties onwettig en weerzinwekkend zijn", aldus de burgemeesters van Portland, Chicago, Seattle, Albuquerque, Kansas en Washington D.C. in een gezamenlijke brief aan de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

De federale ordetroepen van Trump zijn al langere tijd aanwezig in Portland, waar betogers sinds de dood van George Floyd in Minneapolis elke dag de straat op gaan om te demonstreren tegen racisme en politiegeweld. De inzet van de ordetroepen in Portland dient ter bescherming van overheidseigendom tegen "gewelddadige anarchisten", aldus het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

Trump wil met federale troepen geweld in grote steden beteugelen

In het kader van de zogenoemde Operatie Legend, waarmee Trump geweld in de steden terug wil dringen, kondigde de president vorige week aan ook troepen naar onder meer Chicago, Albuquerque en Kansas City te sturen.

Dit leidde tot onvrede onder de lokale bestuurders, die onder meer hun zorgen uiten over de samenwerking tussen de federale ordetroepen en de lokale politie. Volgens de gouverneur van Oregon, Kate Brown, leidde het optreden van de federale ordetroepen in de staat vorige week al tot buitenproportioneel geweld. In reactie op de uitspraken van Brown kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie aan onderzoek te doen naar het optreden van de federale troepen in het gebied.