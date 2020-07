Meerdere Chinese studenten in de Australische stad Sydney zijn slachtoffer geworden in een grote oplichtingszaak. Volgens de Australische politie werden ze gedwongen om hun eigen ontvoering in scène te zetten om zo aan losgeld te komen. Dat schrijft BBC News maandag.

De politie van de Australische deelstaat New South Wales meldt dat er dit jaar in ieder geval acht "virtuele ontvoeringen" zijn geregistreerd. Het gaat om een grote toename in 2020.

De studenten werden gechanteerd en gedwongen om een video op te nemen waarin ze hun eigen ontvoering in scène zetten. De video moesten ze vervolgens naar hun familie sturen om om losgeld te vragen. In één geval werd een bedrag van 2 miljoen Australische dollar (ruim 1,2 miljoen euro) geëist.

De oplichters doen zich in veel gevallen voor als medewerkers van onder meer de Chinese ambassade. De studenten wordt vervolgens verteld dat ze een misdrijf hebben begaan in China. Ze zouden geld over moeten maken om een arrestatie of uitzetting te voorkomen. Volgens de politie zouden de oplichters de slachtoffers daarnaast vaak vertellen dat een van hun dierbaren in gevaar is om hun medewerking af te dwingen.

De autoriteiten melden dat de studenten vanuit het buitenland worden gebeld. Dit maakt het moeilijk om te achterhalen wie de oplichters zijn. In veel gevallen zouden de studenten ook geen aangifte durven te doen uit angst of schaamte.

Volgens BBC News zouden er soortgelijke oplichtingspraktijken plaatsvinden in Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.