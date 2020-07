Bij een gewapende aanval op een dorp in de Soedanese regio West-Darfur zijn zaterdag minstens zestig mensen om het leven gekomen en raakten bijna zestig anderen gewond. De aanval is een van de laatste in een reeks van incidenten die de afgelopen week zijn gemeld, maakte het VN-bureau voor humanitaire hulp in het gebied in de nacht van zondag op maandag bekend.

De aanval vond plaats in het dorp Masteri. Bij een losstaande aanval in een ander dorp in de regio kwamen diezelfde dag nog eens twintig mensen om het leven. 22 mensen raakten gewond.

Bij andere incidenten die de afgelopen week in de regio plaatsvonden werden dorpen en huizen in brand gestoken, markten en winkels geplunderd en infrastructuur beschadigd, aldus het VN-bureau. De Soedanese overheid kondigde zondag aan veiligheidstroepen naar West-Darfur te sturen om "de burgers en het landbouwseizoen te beschermen".

Ook in de nabijgelegen regio Noord-Darfur is het geweld de laatste tijd aangewakkerd. De lokale overheden hebben daarom op 13 juli de noodtoestand uitgeroepen in het gebied.

"De escalatie van het geweld in verschillende gebieden in de Darfur-regio leiden tot meer ontheemding, is een gevaar voor het landbouwseizoen, leidt tot verlies van levens en levensonderhoudt en versterkt de humanitaire behoeften", aldus de VN in een statement.