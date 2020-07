Maleisische autoriteiten zijn zondag een zoektocht begonnen naar 24 Rohingya-vluchtelingen die vanaf een boot naar de kust van het resorteiland Langkawi probeerden te zwemmen. Slechts één van hen overleefde de tocht tot nu toe.

Twee boten en één vliegtuig zijn ingezet om de vermiste Rohingya op te sporen, zeggen lokale autoriteiten.

De maritieme politie heeft de tot nu toe enige overlevende aangehouden voor ondervraging. Deze persoon heeft nog niet kunnen vertellen wat er met de boot is gebeurd.

Veel Rohingya zijn al sinds 2017 uit Myanmar vertrokken, op de vlucht voor repressie en geweld door het leger en de regering. Het islamitische Maleisië is al lang een voorkeursbestemming voor de Rohingya, zelf een grotendeels islamitische minderheidsgroep.

Vluchtelingen veroordeeld tot stokslagen

Vorige maand werden 269 Rohingya aangehouden nadat ze in Langkawi waren aangekomen. De vluchtelingen waren overgezet van een grotere 'moederboot'. Gedacht wordt dat er tientallen opvarenden omkwamen en over boord zijn gegooid, tijdens een reis die vier maanden lang duurde.

27 andere Rohingya-vluchtelingen kregen vorige maand in Maleisië een celstraf opgelegd van zeven maanden, omdat ze zonder werkvergunning in het land waren.

De mannelijke arrestanten werden daarbij veroordeeld tot stokslagen, aldus Sky News. Amnesty International noemt de veroordeling "wreed en inhumaan".

De Maleisische premier Muhyiddin Yassin zei vorige maand dat het land geen Rohingya meer kon opnemen, omdat de economie lijdt onder de coronacrisis.

Sinds de vlucht van Rohingya uit Myanmar zijn velen van hen geëindigd in kampen in Bangladesh. Maar in maart 2019 kondigde het land aan geen Rohingya meer op te willen vangen.

De vluchtelingen kregen in Myanmar te maken met wat de Verenigde Naties "een schoolvoorbeeld van etnische reiniging" noemt. Het leger en de regering van het overwegend Boeddhistische land hebben steevast beschuldigingen van genocide ontkend.