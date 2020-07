In het Russische Sint-Petersburg vindt zondag Navy Day plaats. De nationale feestdag waarop de marine van Rusland wordt geëerd, wordt traditioneel ieder jaar op de laatste zondag van juli gevierd. Een belangrijk onderdeel van de feestdag is de militaire parade. Dit jaar moest deze vanwege het coronavirus echter in een afgeslankte vorm worden gevierd. Voor de bezoekers was hier echter weinig van te merken.

Aan de militaire parade namen dit jaar 46 schepen deel. Volgens persbureau AP moeten de schepen "de groeiende macht van de Russische marine aantonen". (Foto: Pro Shots)

De Russische president Vladimir Poetin kondigde in een toespraak aan dat Rusland dit jaar veertig nieuwe oorlogsschepen krijgt. De schepen zullen nog dit jaar in gebruik worden genomen. Ook zal de Russische marine hypersonische wapens krijgen. (Foto: Pro Shots)

Ondanks dat Navy Day dit jaar moest worden afgeslankt in verband met de Russische coronamaatregelen lijkt het dat er toch veel mensen op het evenement zijn afgekomen. Weinig van hen lijken afstand te houden of mondkapjes te dragen (Foto: Pro Shots).

In een ander deel van Sint-Petersburg hebben meer mensen een mondkapje opgezet. (Foto: Pro Shots)

156 Rusland viert Marinedag met vlootschouw in Sint-Petersburg

Naast de 46 schepen, namen er dit jaar meer dan 40.000 troepen deel aan de militaire parade. Zo waren er onder meer matrozen en duikers. Bezoekers konden genieten van een vlootschouw. Dat leverde spectaculaire beelden op.

Navy Day wordt gevierd om de militairen van de Russische marine te eren. Zo ook deze duikers. (Foto: Pro Shots)

Ondanks de coronamaatregelen lijkt er dit jaar niet veel anders te zijn dan bij voorgaande jaren. Zo schudt president Poetin nog steeds handen met de militairen. (Foto: Pro Shots)