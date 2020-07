Een automobilist is zondagochtend ingereden op voetgangers bij de Hardenbergplatz in Berlijn. Daarbij zouden ten minste zeven gewonden zijn gevallen. Drie zijn er volgens de autoriteiten slecht aan toe.

Een zwarte auto reed rond 7.30 uur in op de voetgangers, vlak bij de dierentuin van Berlijn.

Duitse media, waaronder Bild, melden dat de 24-jarige chauffeur van de auto inmiddels door de politie is aangehouden.

Het is onduidelijk waarom de chauffeur op de menigte inreed. Volgens de politie zijn er geen signalen dat de chauffeur een politieke of religieuze motivatie had.

Lokale media schrijven dat de chauffeur mogelijk de macht over het stuur verloor. Een van de gewonden zat na het incident bekneld onder de auto en moest worden gereanimeerd.

De hulpdiensten rukten kort na het incident massaal uit. Ook werden twee traumahelikopters ingezet.