Een Rwandese vluchteling die als vrijwilliger in de historische Saint-Pierre-et-Saint-Paul-kathedraal in Nantes werkte, heeft bekend vorige week brand te hebben gesticht in de kerk. De Franse krant Le Monde meldt zondag dat de man formeel is aangehouden.

De man werd op dezelfde dag van de brand al aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand, maar een dag later vrijgelaten vanwege een gebrek aan bewijs. Hij ontkende toen nog zijn rol bij de brand.

Zaterdagmiddag werd de man opnieuw aangehouden, nadat er bij technisch onderzoek nieuw forensisch bewijs was gevonden.

De 39-jarige man werkte ruim vier jaar als vrijwilliger in de kathedraal en was de avond voor de brand verantwoordelijk voor het op slot doen van de kerk. Volgens de politie waren er toen al enkele onduidelijkheden rondom de man en zijn mogelijke relatie tot de brand.

Motief van man onduidelijk

Het is niet bekend waarom de man de brand precies stichtte. Mogelijk was hij boos vanwege een verlopen verblijfsvergunning. Hij werkte sinds een aantal jaar als vrijwilliger voor het bisdom.

De man kan tot tien jaar cel krijgen en een boete van 150.000 euro. Zijn advocaat heeft bevestigd dat zijn cliënt wil meewerken aan het politieonderzoek.

Autoriteiten gingen al snel uit van een mogelijke brandstichting, omdat de brand op drie verschillende plekken op hetzelfde moment uitbrak. Er werden volgens de politie geen sporen van een inbraak aangetroffen.

Schade aan kathedraal kleiner dan werd gevreesd

De schade aan de kerk lijkt kleiner dan aanvankelijk werd gevreesd. Hoeveel het herstel van de kathedraal gaat kosten, konden de lokale autoriteiten deze week nog niet zeggen.

Het herstel van de historische vijftiende-eeuwse Gotische kathedraal Saint-Pierre-et-Saint-Paul gaat naar verwachting zeker drie jaar duren. De brand verwoestte in ieder geval een orgel en een schilderij uit de negentiende eeuw. Ook zijn de glas-in-loodramen aan de voorkant van de kathedraal gesneuveld.