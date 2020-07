In de Amerikaanse stad Seattle zijn zaterdagavond (lokale tijd) tientallen mensen aangehouden bij ongeregeldheden tijdens een van de grootste demonstraties in weken in het kader van Black Lives Matter.

De politie greep in toen een tiental demonstranten probeerde om brand te stichten bij een jeugdgevangenis in aanbouw. De politie probeerde met traangas vat te krijgen op de menigte, om ruimte te maken voor de brandweer om het vuur te blussen.

Er zijn tot dusver 45 arrestaties verricht. Ten minste 21 agenten zouden gewond zijn geraakt nadat ze met stenen en vuurwerk werden bekogeld.

Enkele duizenden demonstranten zijn aanwezig op de straten van Seattle, aangejaagd door de aankondiging afgelopen donderdag van president Donald Trump om ook federale troepen te sturen naar Seattle zoals dat ook is gebeurd in Portland.

Ook op andere plekken in de VS was het onrustig bij demonstraties. Bij een schietpartij tijdens een demonstratie in de Texaanse stad Austin kwam zaterdagavond één demonstrant om het leven.

Trump tekent decreet

De zwaarbewapende ordetroepen werden ongeveer drie weken geleden naar Portland gestuurd, nadat Trump een decreet ondertekende dat Amerikaanse monumenten en gebouwen in de stad moet beschermen.

De komst van de ordetroepen leidde tot veel commotie.

Trump wil ook federale ordetroepen sturen naar Chicago, Kansas City en Albuquerque, tegen de zin in van de burgemeesters van die steden.