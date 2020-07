De man die zaterdag 18 juli werd aangehouden op verdenking van brandstichting in de historische Saint-Pierre-et-Saint-Paul-kathedraal in Nantes is deze zaterdag opnieuw aangehouden en na verhoor in voorlopige heihechtenis gesteld.

De man werd zondagavond 19 juli weer vrijgelaten en werd niet meer verdacht van betrokkenheid bij de brand, maar na technisch onderzoek is er nieuw forensisch bewijs gevonden voor brandstichting.

De man werd zaterdagmiddag opnieuw aangehouden voor een nieuw verhoor en volgens Le Monde in de avond voorgeleid aan een onderzoeksrechter wegens "schade en vernietiging door brand van onroerend goed"

De 39-jarige man werkte ruim vier jaar als vrijwilliger in de kathedraal en was vrijdagavond verantwoordelijk voor het op slot doen van de kerk. Volgens de politie waren er toen al enkele onduidelijkheden rondom de man en zijn mogelijke relatie tot de brand.

Hij kon pas zondag worden verhoord omdat de politie moeite had met het vinden van een tolk, de man heeft de Rwandese nationaliteit. Na het verhoor zouden de onduidelijkheden zijn opgehelderd en werd de man vrijgelaten.

De autoriteiten gingen meteen al uit van een mogelijke brandstichting, omdat de brand op drie verschillende plekken op hetzelfde moment uitbrak. Volgens de politie werden er geen sporen van braak aangetroffen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zei dinsdag nog dat de brand mogelijk per ongeluk was ontstaan.

52 Historische Franse kathedraal staat in brand

Herstel kerk kan zeker drie jaar duren

Het herstel van de historische vijftiende-eeuwse Gotische kathedraal Saint-Pierre-et-Saint-Paul gaat naar verwachting zeker drie jaar duren. De brand verwoestte in ieder geval een orgel en een schilderij uit de negentiende eeuw. Ook zijn de glas-in-loodramen aan de voorkant van de kathedraal gesneuveld.

Toch lijkt de schade kleiner dan aanvankelijk werd gevreesd. Hoeveel het herstel van de kathedraal gaat kosten konden de lokale autoriteiten woensdag nog niet zeggen.

De brand in de kathedraal in Nantes woedde ruim een jaar nadat een brand de beroemde Notre-Dame in Parijs verwoestte. Lokale media vergeleken de brand van zaterdag al snel met die in de Notre-Dame, maar dat was volgens de brandweer onterecht.

De historische kerk werd eerder al gedeeltelijk verwoest tijdens bombardementen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Een brand in 1972 veroorzaakte schade aan een groot deel van het dak. De kathedraal in Nantes werd uiteindelijk na dertien jaar gerestaureerd.