Een klein vliegtuig is zaterdagmiddag gecrasht in een appartementencomplex in de Duitse stad Wesel in de provincie Noordrijn-Westfalen. Daarbij zouden ten minste twee doden zijn gevallen, meldt de politie aan Duitse media.

Er zou ook sprake zijn van meerdere gewonden. Twee mensen konden worden gered.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

Ooggetuigen melden aan de Rheinische Post dat een luchtballon in de lucht in botsing was gekomen met het kleine vliegtuig. De politie kon dit nieuws nog niet bevestigen.

Wesel ligt op zo'n 40 kilometer van de Nederlandse grens.