Duizenden Russen zijn zaterdag voor de derde week op rij de straat opgegaan in de Oost-Russische stad Khabarovsk. Ze eisen de vrijlating van de eerder deze maand aangehouden gouverneur Sergei Furgal.

Russische autoriteiten stellen dat de vijftigjarige Furgal betrokken was bij meerdere moorden in 2004 en 2005, maar volgens de demonstranten is zijn aanhouding politiek gemotiveerd. De gouverneur heeft de aantijgingen van Moskou ontkend.

Tienduizenden mensen gingen ook de afgelopen twee weken de straat op om tegen zijn arrestatie te demonstreren. Volgens lokale autoriteiten kwamen op de demonstraties van zaterdag zo'n 6.500 mensen af.

Furgal zit inmiddels vast in een gevangenis in Moskou. Hij maakt deel uit van de ultranationalistische LDRP, een oppositiepartij van de huidige Russische president Vladimir Poetin. In 2018 won hij verrassend de verkiezingen.

Regering stelt vervanger aan

De demonstraties in Khabarovsk, op ruim 6.000 kilometer van Moskou, zorgen voor nog meer problemen bij de Russische regering, die momenteel ook te maken heeft met een sterke toename in het aantal coronabesmettingen en een dalende economie.

Om de inwoners van Khabarovsk tegemoet te komen, heeft Poetin afgelopen maandag een tijdelijke vervanger aangesteld voor Furgal. Inwoners voelen zich echter beledigd, omdat deze vervanger geen enkele band zou hebben met de regio.