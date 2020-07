In een Zuid-Afrikaans detentiecentrum zijn vrijdag 69 gevangenen ontsnapt nadat ze de bewaarders hadden overmeesterd. Na een klopjacht van de politie zijn 63 gevangenen weer gearresteerd. Zes zijn er nog op de vlucht, zo melden diverse media.

Het detentiecentrum ligt in de plaats Malmesbury in de provincie West-Kaap, zo'n 66 kilometer van Kaapstad. De uitbraak gebeurde toen drie bewaarders de gedetineerden lieten sporten.

"Ze overmeesterden de bewaarders, namen hun sleutels af en sloten ze op in een cel. Ze openden vervolgens andere cellen en lieten gevangenen vrij", aldus de politiecommandant van de regio. De 69 gevangenen vluchtten vervolgens door de hoofdingang en via het dak.

De politie zette vervolgens een klopjacht in en kon in korte tijd 63 van de 86 gevluchte personen aanhouden. Bewoners in de omgeving werd gewaarschuwd om de uitbrekers niet zelf te arresteren.

Negen bewaarders raakten bij de uitbraak lichtgewond. In het complex zaten 451 gedetineerden en twintig bewaarders hadden op dat moment dienst.

Zuid-Afrikaans gevangenissen staan er om bekend dat ze een diepgewortelde bendecultuur hebben, vaak overvol zitten en te maken hebben met te weinig personeel.