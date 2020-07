Op vrijdagmiddag vier uur lokale tijd heeft China het Chinese consulaat in de Amerikaanse stad Houston, Texas, gesloten op bevel van de Amerikaanse overheid. Kort daarna werd de achterdeur geforceerd door een groep mensen die volgens omstanders eruit zagen als Amerikaanse functionarissen

Die mensen, die niet wilde reageren op vragen van journalisten, hadden even daarvoor een deur aan de andere kant van het gebouw met een hangslot op slot gedaan. Nadat die mensen het gebouw waren binnengegaan, werd de deur bewaakt door veiligheidsmensen van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het personeel van het consulaat was even daarvoor met auto's vertrokken. Rond honderd voornamelijk Chinese activisten hadden zich vrijdag verzameld bij het consulaat en vielen het personeel van het consulaat lastig, riepen anti-communistische slogans en droegen pro-Trump-borden.

VS: 'China houdt zich bezig met grootschalige spionage'

Woensdag gelastte de VS China het Chinese consulaat in Houston binnen 72 uur te sluiten. Dat deed de VS naar eigen zeggen om Amerikaanse intellectuele eigendommen en de privégegevens van Amerikanen te beschermen.

"China houdt zich al jaren bezig met grootschalige, illegale spionage- en beïnvloedingsoperaties in de VS, gericht tegen Amerikaanse regeringsfunctionarissen en Amerikaanse burgers. Deze activiteiten zijn in de afgelopen paar jaar significant toegenomen in aantal en omvang", liet het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten in een verklaring.

China eist sluiting Amerikaans consulaat in Chengdu

In reactie op het ultimatum heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken de Verenigde Staten vrijdag gelast om het Amerikaanse consulaat in de stad Chengdu te sluiten.

"Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaanse ambassade in China geïnformeerd over de beslissing om de toestemming voor het Amerikaanse consulaat in Chengdu terug te trekken", zegt China in een verklaring. "Het ministerie heeft ook specifieke eisen gesteld rondom het stopzetten van alle werkzaamheden en evenementen van het consulaat".

De VS moet het consulaat binnen drie dagen sluiten. Het is de nieuwste ontwikkeling in de snel verslechterende verhouding tussen de twee landen.

De VS en China liggen met elkaar overhoop over een veelvoud aan kwesties. De twee landen voeren een handelsoorlog, vechten om invloed in de techwereld en botsen over territoriale kwesties, zoals de Chinese claims op de Zuid-Chinese Zee. Ook houdt de regering-Trump China verantwoordelijk voor de wereldwijde uitbraak van COVID-19.