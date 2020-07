De nieuwe Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi wil de diplomatieke banden met Nederland herstellen en een volwassen handelsrelatie opbouwen, zegt hij vrijdag in gesprek met Nieuwsuur.

Onder oud-president Desi Bouterse is de relatie tussen de twee landen zwaar verslechterd. In 2017 besloot Bouterse dat Nederland geen ambassadeur mag afvaardigen naar Suriname.

Santokhi wil deze diplomatieke relaties op ambassadeursniveau weer herstellen. Ook vindt hij dat het tijd is voor een gezonde en gelijkwaardige handelsrelatie tussen de twee landen. Voor de tijd van Bouterse hadden Nederland en haar voormalige kolonie Suriname vooral een ontwikkelingsrelatie.

"Er liggen enorm veel kansen bij de gezamenlijke afzetmarkten, handel en toerisme. We moeten niet te lang wachten", zegt Santokhi tegen het NPO-programma.

Afgelopen zaterdag besloten Nederland en Suriname weer ambassadeurs uit te gaan wisselen, na een eerste ontmoeting tussen minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en zijn Surinaamse ambtsgenoot Albert Ramdin. Voor het herstellen van de diplomatieke relaties was toen nog geen concrete datum vastgesteld.

Santokhi heeft land in slechte staat aangetroffen

Santokhi zegt dat hij van de regering Bouterse een land overhandigd heeft gekregen met een lege staatskas.

In zijn eerste toespraak waarschuwde Santokhi Suriname al dat er offers gebracht zouden moeten worden vanwege de financiële staat van het land. Het land heeft een staatsschuld van zo'n 2 miljard euro.

Daarbij lijkt de regering Bouterse flink wat kosten gemaakt in de transitiefase, door onder meer duizenden mensen in dienst te nemen, het loon voor alle ambtenaren met 50 procent omhoog te gooien, aldus Santokhi. Ook ziet de nieuwe president "wurgcontracten" rondom gehuurd vastgoed, alles met "grote financiële gevolgen". Een speciale commissie is al ingesteld om dit te onderzoeken.

Santokhi wil onder meer buitenlandse investeerders aantrekken, bezuinigen en achterstallige belastingen innen om de financiën van het land op de rails te krijgen. Ook wil hij Surinamers in Nederland aansporen om in hun moederland te investeren door een speciaal 'diasporafonds' op te zetten.

Omdat de zaak nog in hoger beroep loopt, wil Santokhi tegen Nieuwsuur niet ingaan op wat er moet gebeuren met Bouterse. De voormalige militaire dictator van Suriname is tot 20 jaar cel veroordeeld vanwege zijn aandeel in de Decembermoorden in 1982, waarbij politieke tegenstanders standrechtelijk zijn geëxecuteerd.