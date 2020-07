Duizenden moslims zijn vrijdag in Istanboel bijeengekomen voor het eerste gebed in de Hagia Sophia in 86 jaar tijd. Het historische gebouw was al die tijd een museum, maar de hoogste rechter in Turkije gaf president Recep Tayyip Erdogan eerder deze maand toestemming om de Hagia Sophia als moskee te heropenen.

Een imam begon de dienst om 13.45 uur lokale tijd, nadat Erdogan een stuk uit de Koran had voorgelezen en de oproep tot gebed uit de minaretten had geklonken. In de Hagia Sophia waren enkele honderden genodigden.

Het gebed werd buiten met speakers en op een groot scherm uitgezonden voor de duizenden moslims die rondom de Hagia Sophia waren samengekomen. Een aantal gelovigen had zelfs de nacht daar doorgebracht om het gebed niet te missen.

Vanwege de drukte lieten de autoriteiten na enige tijd geen nieuwe mensen meer toe. Het werd te lastig om onderling afstand te houden in verband met het coronavirus. De gouverneur van Istanboel riep online op tot geduld en zei ook dat de moskee tot zaterdagochtend open zal blijven.

Gelovigen bij de Hagia Sophia. (Foto: Pro Shots)

Hagia Sophia blijft open voor het publiek

De Hagia Sophia staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en is de populairste trekpleister van Turkije. Jaarlijks wordt de Hagia Sophia door miljoenen toeristen bezocht. De gewijzigde status kan ertoe leiden dat UNESCO de titel opnieuw gaat beoordelen.

De christelijke symbolen van de Hagia Sophia, van oorsprong een kerk, worden tijdens gebedsuren met gordijnen bedekt. De Turkse autoriteiten zeggen dat de mozaïeken, schilderingen en andere iconen bewaard blijven en dat de Hagia Sophia buiten gebedstijden open blijft voor het grote publiek.

Christelijke partijen vrezen dat de conversie kan leiden tot een grotere kloof tussen moslims en christenen. In Griekenland wordt de wijziging als een provocatie gezien.

Ottomanen veranderden Hagia Sophia in moskee

De Hagia Sophia werd in 537 in gebruik genomen door de Grieks-orthodoxe kerk. Dit veranderde nadat het Ottomaanse Rijk in 1453 de stad Constantinopel, het hedendaagse Istanboel, had veroverd.

De Ottomanen besloten onder meer de christelijke iconen te bedekken en in totaal vier minaretten te bouwen. De Hagia Sophia bleef een moskee totdat die in 1934 een museum werd. De eerste president van Turkije, Mustafa Kemal Atatürk, besloot het gebouw te seculariseren.

Op 10 juli verklaarde de hoogste rechter in Turkije het besluit van Atatürk ongeldig, omdat de Hagia Sophia formeel geregistreerd stond als moskee. Kort na dit vonnis kondigde Erdogan aan de Hagia Sophia te heropenen als moskee.