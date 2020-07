Het Bulgaarse parlement heeft vrijdag onder anderen de minister van Financiën in het kabinet van premier Boyko Borissov vervangen. De veranderingen in het kabinet volgen na weken van anticorruptieprotesten.

Het parlement wees vrijdag Kiril Ananiev, voormalig minister van Volksgezondheid, aan als nieuwe minister van Financiën. Naast de minister van Financiën worden ook de huidige ministers van Economie, Volksgezondheid, Binnenland en Toerisme vervangen. Zij waren in 2017 aangesteld.

116 van de 240 leden van het parlement stemden in met de wissel, 89 leden stemden tegen.

Al ruim twee weken gaan duizenden demonstranten in Bulgarije de straat op om te protesteren tegen de regering. De demonstranten eisen het aftreden van de voltallige Bulgaarse regering. De demonstranten worden ondersteund door de socialistische oppositiepartij in het Bulgaarse parlement.

In de hoofdstad Sofia kwam het onder meer tot rellen tussen voor- en tegenstanders van de Bulgaarse regering. Eerder deze maand werden in een dag tijd zeker achttien mensen opgepakt.

Onderzoek naar corruptie wordt tegengewerkt

Volgens de demonstranten houden de autoriteiten bewust onderzoeken naar corruptie door regeringsfunctionarissen tegen.

De Bulgaarse president en de regering zijn al langere tijd in conflict. President Rumen Radev eiste eerder deze maand het aftreden van Borissov en zijn centrumrechtse kabinet. "De corruptie en het weigeren iets te doen aan die corruptie is waar de mensen boos over zijn", zei Radev in een nationale toespraak.

De premier beschuldigde op zijn beurt de president ervan de demonstraties te gebruiken om een politiek conflict aan te wakkeren. Eerder deze maand deed viel het Bulgaarse Openbaar Ministerie binnen in het kantoor van Radev op verdenking van corruptie.

Bulgarije kent veel corruptie. Ondanks beloftes zijn er sinds de toetreding van het land tot de Europese Unie nog geen ambtenaren vervolgd.