Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat onderzoek doen naar het optreden van federale ordetroepen tegen demonstranten in de stad Portland, zo heeft het in de nacht van donderdag op vrijdag aangekondigd.

De ordetroepen werden ongeveer drie weken geleden naar Portland gestuurd, nadat president Donald Trump een decreet ondertekende dat Amerikaanse monumenten en gebouwen in de stad moet beschermen. De komst van de ordetroepen leidde tot veel commotie.

Kate Brown, de gouverneur van de staat Oregon, stelde vorige week dat de federale ordetroepen buitenproportioneel optreden tegen de demonstranten. Ze noemde de aanwezigheid van de veiligheidstroepen "politiek theater" en zei dat er sprake is van "schaamteloos machtsmisbruik" door de federale overheid.

Een inspecteur van het ministerie van Justitie gaat die beweringen nu onderzoeken. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het optreden van ordetroepen tegen demonstranten in de Amerikaanse hoofdstad Washington, begin juni. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het aangekondigde onderzoek.

Burgemeester eist dat troepen vertrekken

Er zijn al weken demonstraties in Portland. Aanleiding voor de demonstraties is de dood van George Floyd, die overleed nadat een politieagent bijna negen minuten lang zijn knie in zijn nek duwde. De dood van de Afro-Amerikaan leidde wereldwijd tot protesten tegen racisme en politiegeweld.

Op beelden die op internet verschenen is te zien dat militairen geweld gebruiken om demonstranten aan te houden, zonder dat zij zich eerst identificeerden. Ook zouden de ordetroepen traangas ingezet hebben. De burgemeester van Portland, Ted Wheeler, kreeg donderdag bij een demonstratie nog traangas in zijn ogen gespoten.

Wheeler heeft de troepen opgeroepen om te vertrekken. "We willen ze hier niet. Ze zijn niet juist opgeleid om hier te zijn en we eisen dat ze per direct vertrekken. We eisen dat de federale overheid onze stad niet langer bezet", zei hij.

Ook federale agenten naar Seattle

De aankondiging komt gelijktijdig met de aankondiging dat het ministerie van Binnenlandse Veiligheid agenten van de Amerikaanse douane naar de stad Seattle stuurt om indien nodig monumenten en gebouwen te beschermen.

"Het team zal stand-by staan in de omgeving van Seattle, voor het geval dat het nodig is", laat het ministerie weten. Dit weekend worden er meerdere demonstraties in de stad verwacht.

Trump kondigde woensdag ook aan federale ordetroepen af te sturen op steden die veel geweldsmisdrijven kennen. De troepen gaan naar onder meer Chicago, Albuquerque en Kansas City.