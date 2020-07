In Soedan is een massagraf gevonden dat hoogstwaarschijnlijk de stoffelijke resten van 28 legerofficieren bevat. Volgens de openbaar aanklager zijn ze in 1990 geëxecuteerd wegens het beramen van een staatsgreep tijdens het bewind van de voormalige president Omar Al Bashir.

Een jaar nadat Al Bashir in 1989 aan de macht kwam via een militaire coup, werden de officieren onder onduidelijke omstandigheden en na een snel militair proces geëxecuteerd.

De begraafplaats met de militairen bleef decennialang onontdekt. Een team van 23 experts, dat de afgelopen drie weken naar het massagraf zocht, doet forensisch onderzoek naar de vondst.

Dinsdag begon een proces tegen Al Bashir vanwege de coup in 1989. Hij is eerder al tot twee jaar cel veroordeeld vanwege corruptie. Waarschijnlijk hangen hem nog meer rechtszaken boven het hoofd, onder meer wegens het ombrengen van betogers.

Al Bashir werd vorig jaar afgezet na maandenlange demonstraties in het land. Zijn regime stond vooral in het teken van oorlog en mensenrechtenschendingen. Als Al Bashir schuldig wordt bevonden aan de coup, kan hij de doodstraf krijgen.